Те же собаки, предположительно, ранее покусали подростка до госпитализации.

Следственный комитет завел уголовное дело на должностных лиц омского Муниципального приюта для животных, который занимается отловом агрессивных собак. Причиной стали нападения бездомных собак на людей.

Как сообщили в ведомстве, вечером 9 июля около дома № 44 на улице 2-й Тюкалинской собаки покусали за колено и голень 15-летнего мальчика. Ранее сообщалось, что мальчика госпитализировали

Кроме того, в соцсетях сегодня появились видеозаписи того, как на этой же улице собаки напали на женщину. Омичка отбивалась от стаи животных сумочкой.

– Каждый день приезжает отлов и работает безрезультатно, ни одной псины так и не поймали. Какую стаю может выловить один работник отлова на такой большой территории? – негодуют местные жители.

– В настоящее время по инициативе следствия работниками муниципального учреждения проводится отлов агрессивных животных. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, – отметили в ведомстве.

Ранее в одном из округов Омска бездомные собаки покусали сразу пятерых детей. Нападениям горожане подверглись в самом центре, на улице Музейной и в сквере имени Дзержинского.