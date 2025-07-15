Омск-Информ
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·Происшествия

Видеозапись этого происшествия появилась в соцсетях.
Во вторник, 15 июля, на бульваре Зеленом на Левобережье произошла коммунальная авария. Порыв случился около дома № 4. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой запечатлен «гейзер», бьющий на несколько метров вверх и поливающий припаркованные автомобили.
Отметим, что сегодня в доме № 4 на бульваре Зеленом началось двухнедельное плановое отключение горячей воды. До 28 июля ресурсоснабжающая организация будет проводить профилактические и ремонтные работы на сетях. Пока неизвестно, связано ли это с аварией.
Ранее горожане жаловались на то, что из-за аварий двухнедельные отключения горячего водоснабжения в их домах растягиваются на три недели, а инога даже на месяц. Только в начале июля с проблемами столкнулись омичи улиц Масленникова, Звездова, проспекта Менделеева и других.
Андрей Андреев
·Происшествия

Видеозапись этого происшествия появилась в соцсетях.
Во вторник, 15 июля, на бульваре Зеленом на Левобережье произошла коммунальная авария. Порыв случился около дома № 4. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой запечатлен «гейзер», бьющий на несколько метров вверх и поливающий припаркованные автомобили.
Отметим, что сегодня в доме № 4 на бульваре Зеленом началось двухнедельное плановое отключение горячей воды. До 28 июля ресурсоснабжающая организация будет проводить профилактические и ремонтные работы на сетях. Пока неизвестно, связано ли это с аварией.
Ранее горожане жаловались на то, что из-за аварий двухнедельные отключения горячего водоснабжения в их домах растягиваются на три недели, а инога даже на месяц. Только в начале июля с проблемами столкнулись омичи улиц Масленникова, Звездова, проспекта Менделеева и других.
Андрей Андреев