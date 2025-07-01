Виноваты в этом коммунальные аварии.

Жители дома № 127 на улице Звездова пожаловались на слишком долгое отсутствие горячей воды. По словам омичей, отключение планировалось с 27 мая до 9 июня, однако воду так и не включили.

– РТС говорит, чтобы мы обращались в УК. В УК говорят, что с домом все в порядке, трасса пустая, т. к. РТС не подают воду. Нам постоянно переносят сроки подачи воды, – отмечает автор поста.

В «Тепловой компании» сообщили, что причина задержки включения – повреждение трубопровода. Теперь воду обещают вернуть 11 июля.

На отсутствие воды жалуются и жители дома № 31 на проспекте Менделеева. Однако сети «Тепловой компании» здесь оказались в порядке. Жителям посоветовали обращаться в управляющую компанию по поводу внутридомовой системы теплоснабжения.

Проблемы возникли также на Масленникова, 5-й Заречной и других улицах. «Где горячая вода?» – негодуют омичи в соцсетях «Тепловой компании».