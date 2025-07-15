Художественная школа все же может стать торговым объектом.

Вчера, 14 июля, омский департамент архитектуры и градостроительства ввел в эксплуатацию здание частной школы искусств. Объект находится на улице Крупской, 12/2. Его построило ООО «Лайт».

Однако есть основания предположить, что вряд ли на этом месте появится культурное образовательное учреждение. Под постом администрации города в соцсети «ВКонтакте» пытались узнать, что планируется размещать в новом здании. В мэрии уточнили, что ничего не знают о планах застройщика.

– Администрации города Омска неизвестно о планах застройщика, – рассказали в мэрии.

Также власти объяснили, что застройщик хоть и сдавал школу, но ему ничего не мешает отказаться от планов и открыть там торговый центр, объявления субаренды в котором раньше появлялись на сайте объявлений. Для этого нужно лишь купить землю и переоформить разрешенный вид использования.

– Это частная собственность. Застройщик вправе эксплуатировать ее по своему усмотрению. Если он выкупит землю и изменит вид разрешенного использования, нарушений законодательства в этом не будет, – сообщили в администрации.

Пока обращений в департамент имущественных отношений о покупке земли под «торговой школой» не поступало, но омичи возмущаются.

Напомним, мэрия Омска выдала разрешение на строительство данного объекта еще в 2016 году. В 2024-м, когда здание было практически построено, жители Левобережья обнаружили объявление о сдаче помещений будущей школы в субаренду под торговый центр. Позднее городские власти разъяснили, что ТЦ в здании размещаться не будет.