Помещения в здании начали предлагать в аренду предпринимателям.

Помещения в здании начали предлагать в аренду предпринимателям.

Жители Левобережья Омска заметили на сайте «Авито» объявление о сдаче в субаренду помещений нового здания, которое строили как детскую школу искусств. Однако, согласно объявлению, там будет «торговый центр».

Найти объявление, скриншот которого прислали горожане, нам не удалось. Однако на сайте есть похожее. Помещения площадью 50 кв.м по адресу: Крупской, 12, предлагала семья магазинов «Магнит».

– Сдаeтcя в cубapенду часть помещeния в новoм магaзинe «Магнит», в кoтоpoм ceйчaс идет ремонт и в маpте планируется открытие. Paсcмoтpим любые виды деятельнoсти. Гибкие услoвия субaрeнды. В пoмещении вoзмoжен дoпoлнитeльный выхoд (для pазгрузки товарa). He агентство. Cтоимoсть арeндной плaты рассчитывается индивидуально, – сообщало объявление

Сегодня его сняли с публикации.