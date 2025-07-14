Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Когда образовательное учреждение откроется, пока неизвестно.
Омский департамент архитектуры и градостроительства ввел в эксплуатацию здание частной школы искусств на улице Крупской, 12/2. Его построило ООО «Лайт».
В двухэтажном здании 16 помещений. На первом этаже располагаются холл, кабинет директора, учебные залы, гардероб и санузлы. На втором – танцевальный зал, выставочный зал, гардероб и санузлы.
Напомним, разрешение на строительство этого объекта мэрия выдала еще в 2016 году. В 2024 году, когда здание было практически готово, жители Левобережья заметили на специализированном сайте объявление о сдаче помещений школы в субаренду под торговый центр. Однако позже власти заявили, что ТЦ в здании не будет.
1304Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Когда образовательное учреждение откроется, пока неизвестно.
Омский департамент архитектуры и градостроительства ввел в эксплуатацию здание частной школы искусств на улице Крупской, 12/2. Его построило ООО «Лайт».
В двухэтажном здании 16 помещений. На первом этаже располагаются холл, кабинет директора, учебные залы, гардероб и санузлы. На втором – танцевальный зал, выставочный зал, гардероб и санузлы.
Напомним, разрешение на строительство этого объекта мэрия выдала еще в 2016 году. В 2024 году, когда здание было практически готово, жители Левобережья заметили на специализированном сайте объявление о сдаче помещений школы в субаренду под торговый центр. Однако позже власти заявили, что ТЦ в здании не будет.
1304Андрей Андреев