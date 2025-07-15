По его мнению, команда стеснялась включаться в игру из-за уважения к профессионалам НХЛ.
Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал разгромное поражение команды КХЛ от сборной звезд НХЛ на «Матче года». Игра закончилась со счетом 15:3 в пользу профессионалов из НХЛ.
Якупов обратил внимание на психологическое превосходство соперников, заявив, что игроки КХЛ чрезмерно осторожно подошли к поединку, опасаясь конкуренции со стороны именитых коллег.
– Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику, стеснялись играть в свой хоккей. Думали, что будет просто и легко, а ребята очень хорошо включались, отрабатывали, поэтому нас возили, – рассказал ЯкуповLegalbet.
Форвард предположил, что реакция на столь мощного соперника возникла инстинктивно, что замедлило включение в борьбу и ухудшило качество игры.
– Есть стеснение, когда видишь людей с другой лиги и почему-то с открытым ртом ездишь, а когда хочешь включиться – уже поздно, – объяснил хоккеист.
Напомним, что в команду «Восток» на матче вошли сразу пять игроков из омского «Авангарда»: защитники Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков, а также нападающие Наиль Якупов, Владимир Ткачев и новичок команды Александр Волков.
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