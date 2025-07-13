Игра между лучшими российскими хоккеистами, выступающими в НХЛ и КХЛ, состоится сегодня на «ЦСКА Арене».

Сегодня, 13 июля, в столичной «ЦСКА Арене» состоится выставочный Матч года, участие в котором примут лучшие российские игроки, выступающие в НХЛ и КХЛ. На звездный поединок пригласили большой десант из омского «Авангарда».

Против суперфорвардов Александра Овечкина, Артемия Панарина, Евгения Малкина, Кирилла Капризова выйдет первая пара защитников «ястребов» – Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков. А забить в ворота Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина попробуют форварды омичей Владимир Ткачев и Наиль Якупов, а также новобранец команды Александр Волков, перешедший из минского «Динамо».

Игра начнется в 21.00 по омскому времени. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.