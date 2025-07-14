Один бросок Шарипзянов все же заблокировал.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после «Матча года» рассказал о броске легендарного форварда Александра Овечкина. По словам защитника омичей, он смог бы заблокировать бросок лучшего снайпера в истории НХЛ, если бы захотел.

– Я один бросок блокировал. Если бы была нужда, то сел бы под его бросок. Естественно, что не сейчас. Если бы в сезоне играл против него, то, конечно, бы сел, – уверяет капитан.

Также Шарипзянов ставит под сомнение слухи о мощности броска 39-летнего форварда.

– Понятно, что у него сильный бросок. Я не думаю, что он в десять раз сильнее, чем у других игроков. Главное, чтобы не в лицо, – пошутил капитан «ястребов» в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что в команду «Восток» на матче вошли сразу пять игроков из омского «Авангарда»: защитники Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков, а также нападающие Наиль Якупов, Владимир Ткачев и новичок команды Александр Волков. Сборная КХЛ проиграла российским звездам НХЛ со счетом 3:15.

Напомним, что российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в карьере и побил «вечный» рекорд, установленный другой легендой НХЛ – канадцем Уэйном Гретцки, который завершил карьеру в 1999 году.