Форвард «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки.

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-ю шайбу в карьере и обновил рекорд в НХЛ легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

На воротах стоял в этот момент представитель соперника, соотечественник Овечкина Илья Сорокин. Предыдущий рекорд был установлен канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, завершившим карьеру в 1999 году.

Александру Овечкину устроили такие овации, что матч пришлось на некоторое время прервать.

39-летний форвард выступает в НХЛ с 2005 года. Всю карьеру в США он провел в одной команде. По итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» досрочно вышли в плей-офф, став лучшей командой в Восточной конференции. До конца регулярного сезона команде осталось сыграть еще пять матчей. Овечкин в этом регулярном сезоне забил 42 шайбы и набрал 69 очков.

Известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» чуть было не стал нападающим «Авангарда». Именно из омской команды Овечкин уезжал в НХЛ.

- Мало кто знает, но Великая Погоня начиналась в Омске, - прокомментировал хоккейный клуб рекорд Овечкина в НХЛ.

20 лет назад омичи собирались «отбить» знаменитого нападающего у московского «Динамо», предложив контракт на 1,8 млн долларов. Причем предложение «ястребов» было выгоднее.

В то время как Овечкин уже был выбран «Вашингтоном» из НХЛ на драфте 2004 года. Предварительный контракт с «ястребами» был подписан, нападающий даже провел тренировку в составе клуба. Но сыграть ни одного матча не успел. Столичный клуб подал в суд. За «Динамо» признали права на игрока. Но сам Александр Овечкин настаивал на том, что в Москву не поедет и отправится играть за океан. Что и сделал в итоге. Однако у омичей осталось знаменитая фотография, где Овечкин делает пробежку в составе «Авангарда».