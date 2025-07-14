Последним приют покинул отец семейства.

Щенки далматинцев, оставленные хозяином на холодном балконе, нашли новых хозяев. Приют «Омские хвостики» в своих соцсетях сообщил, что в новый дом отправился последний спасенный – отец семейства по кличке Бобби.

Новые хозяева говорят, что псу все нравится и с остальными животными в доме он ладит.

– У нас все хорошо, со всеми животными уже подружился! Бобби чувствует себя дома так, будто всегда здесь и жил. Он носится по участку, а еще оказался большим ценителем комфорта и просто обожает спать на подушках, – рассказали новые хозяева Бобби.

Ранее приют сообщил о том, что новый дом нашел еще один щенок из спасенной пятнистой семьи. Амбер, ставшая частью новой семьи, получила новое имя – Зефирка. Она с удовольствием играет с хозяевами и проходит занятия с кинологом. Однако кошке, проживающей в доме, потребовалось время, чтобы привыкнуть к новому члену семьи. Постепенно напряжение между животными сошло на нет, и теперь они дружат.

Напомним, что собак нашли на холодном бетонном балконе в феврале этого года. Как оказалось, их хозяин, разведенный мужчина, сначала оказался в тюрьме, а затем ушел на СВО. Родственники бывшего владельца обратились в приют с просьбой забрать их.

В апреле в приюте рассказали, что спасенные далматинцы, как взрослые, так и щенки, заметно окрепли, прошли необходимое лечение и прививки. Взрослых собак стерилизовали.