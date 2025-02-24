Сейчас животные находятся в приюте «Омские хвостики». Их будут откармливать.

В приют «Омские хвостики» поступила целая семья далматинцев. Собаки настолько истощены, что еле стоят на ногах. Сейчас волонтеры приюта собирают деньги, чтобы откормить животных, возможно, им понадобится лечение – собаки жили на холодном балконе.

Как оказалось, их хозяин, разведенный мужчина, сначала оказался в тюрьме, а затем ушел на СВО. Животные остались в плохих условиях и никому не нужные. Родственники бывшего владельца обратились в приют с просьбой забрать их.

– Сейчас мы делаем все возможное, чтобы спасти их. Щенкам срочно нужен качественный корм премиум-класса, маме – усиленное питание, ведь она едва стоит на лапах. Также необходимы пеленки для малышей, ведь они часто ходят в туалет! – говорится в сообщении «Омских хвостиков». – Чтобы семья встала на лапы, необходимо провести анализы и откормить родителей и малышей.

Пост с контактами приюта и реквизитами для оказания помощи размещен по этому адресу.