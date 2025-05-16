Трое щенков уже устроены, взрослые животные проходят подготовку к переезду в новые дома.

В приюте «Омские хвостики» поделились подробностями о судьбе семьи далматинцев, спасенной зимой с промерзшего балкона. Сейчас специалисты рассказывают, как продвигается процесс устройства собак в новые дома.

Напомним, что собак нашли на холодном балконе - они там жили. Животные были настолько истощены, что еле стояли на ногах. Как оказалось, их хозяин, разведенный мужчина, сначала оказался в тюрьме, а затем ушел на СВО. Животные остались никому не нужные в плохих условиях.

В апреле в приюте сообщили, что спасенные далматинцы, как взрослые, так и щенки, заметно окрепли, прошли необходимое лечение и прививки. Взрослым собакам предстояла стерилизация.

На сегодняшний день троих щенков уже удалось устроить в новые семьи, и почти решен вопрос с пристройством их матери. Пока своего дома все еще ждут отец щенков и двое малышей. Взрослый пес прошел вакцинацию, был кастрирован и обработан от паразитов.