Омск-Информ
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·Спорт

Канадский специалист подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов удивлен возвращению тренера Боба Хартли в КХЛ. Ранее сообщалось, что Хартли подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

Как отметил форвард омичей, экс-наставник «ястребов» уже давно хотел выйти на пенсию и проводить время с внуками. 

– Боб Хартли – в «Локомотиве». Он всегда говорил, что хочет на пенсию, проводить время с внуками, – цитирует Якупова «Матч ТВ».

Хартли вернется в Омск в следущем месяце. Он привезет «Локомотив» на предсезонный турнир Кубка Блинова, который пройдет с 20 по 25 августа на льду G-Drive Арены. По этому поводу с экс-тренером омской команды на связь вышел капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов
Боб Хартли руководил «Авангардом» с 2018 по 2022 год и привел команду к победе в Кубке Гагарина в 2021-м.
1279Олег Кипорук
·Спорт

Канадский специалист подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов удивлен возвращению тренера Боба Хартли в КХЛ. Ранее сообщалось, что Хартли подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

Как отметил форвард омичей, экс-наставник «ястребов» уже давно хотел выйти на пенсию и проводить время с внуками. 

– Боб Хартли – в «Локомотиве». Он всегда говорил, что хочет на пенсию, проводить время с внуками, – цитирует Якупова «Матч ТВ».

Хартли вернется в Омск в следущем месяце. Он привезет «Локомотив» на предсезонный турнир Кубка Блинова, который пройдет с 20 по 25 августа на льду G-Drive Арены. По этому поводу с экс-тренером омской команды на связь вышел капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов
Боб Хартли руководил «Авангардом» с 2018 по 2022 год и привел команду к победе в Кубке Гагарина в 2021-м.
1279Олег Кипорук