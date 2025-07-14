Нападающий сравнил возможность назначения канадца со встречей с Мозякиным с пакетами грибов.

Форвард «Авангарда» Наиль Якупов высказал мнение о возможной кандидатуре канадского специалиста Жерара Галлана на должность главного тренера китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Якупов сравнил возможное приглашение Галлана с собственным впечатлением от необычной встречи с олимпийским чемпионом Сергеем Мозякиным.

– Удивился этой новости. Но у нас все что угодно может произойти. Некоторые в это не верят. Так же как и в то, что несколько лет назад я Мозякина встретил, который шел в одеянии (грибника) и с пакетами, полными грибов. Многие мне потом не верили, что так произошло, – передает слова Якупова «МатчТВ».

Ранее сообщалось, что «Куньлунь» рассматривает несколько кандидатов на должность тренера, включая Майка Бэбкока, Джона Тортореллу и 61-летнего Жерара Галлана, который пока не подтвердил свое согласие на работу в китайском клубе.

Напомним, что в 2024 году Жерара Галлана рассматривали в качестве потенциального главного тренера «Авангарда», которым на тот момент руководил Сергей Звягин. Инсайдеры сообщали, что омский клуб не согласился на предложение Галлана, поскольку сидевший два года буз работы канадец запросил зарплату в размере 2,5 миллиона долларов за сезон. Клуб счел это финансово неоправданным.