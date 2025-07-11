Канадца звали в омский клуб, но он попросил неподъемную зарплату.

Канадец Жерар Галлан может стать главным тренером пекинского «Куньлуня». Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».

Ранее, в 2024 году, Галлана прочили на место главного тренера «Авангарда», которым на тот момент был Сергей Звягин. По словам инсайдеров, назначения «нового Хартли» не случилось, так как сидевший два года без работы канадец запросил 2,5 миллиона долларов за сезон. Омский клуб не смог пойти на такие финансовые решения.

Впрочем, по информации другого телеграм-канала – «АренаБреда», Галлан отказался и от предложения «китайцев».