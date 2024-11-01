Жеррар Галлан из НХЛ запросил неподъемную для клуба сумму. Но надежда теплится.

В ряде телеграм-каналов продолжает муссироваться информация об отставке главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина, которой все никак не происходит. По данным «Хоккейной правды» руководство клуба продолжает интересоваться канадским тренером Жерраром Галланом. 61-летний специалист из НХЛ, тренировавший «Вегас», «Флориду», «Коламбус» и «Рейнджерс», уже второй сезон сидит без работы. Однако Галлан заломил ценник.

– Новый Хартли не дает спокойно спать руководству Омска. Галлан обошелся бы Омску в 2,5 миллиона долларов, но таких денег платить «Авангард» не готов, – сообщается в телеграм-канале.

Напомним, вчера «Авангард» потерпел поражение от толльятинской «Лады» со счетом 1:3.

Канадский тренер Боб Хартли работал в качестве главного тренера «Авангарда» с 2018 по 2022 год. Особенно почитаем в хоккейной среде за то, что в сезоне 2021/22 выиграл с командой Кубок Гагарина.