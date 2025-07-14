В минздраве сообщают, что обязаны выдавать препараты в течение 30 дней.

Омичи пожаловались губернатору Виталию Хоценко на недостаток жизненно важных лекарств и изделий для детей с сахарным диабетом первого типа. По словам горожан, нет ни тест-полосок, ни инфузионных наборов к помпам.

– Моему ребенку с диабетом первого типа вторую неделю не выдают медицинские изделия к инсулиновой помпе, а минздрав смеется в трубку, – написала одна из местных жительниц.

На жалобы омичей отреагировал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов. По его словам, контракты на поставку лекарств и расходников министерство заключает регулярно.

– В настоящий момент проводится обеспечение расходниками на один месяц и выдаются остатки по рецептам, которые были на отсроченном обслуживании, – сообщил министр.

Маркелов также отметил, что обеспечить препаратами льготника обязаны за 30 дней.