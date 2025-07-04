Проблема всплывает регулярно.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов пояснил дефицит льготных лекарственных препаратов в регионе, объяснив это наличием проблем у поставщиков.

По его словам, иногда у поставщиков возникают сложности с наличием необходимых медикаментов и расходных материалов. Эту информацию министр разместил на официальной странице губернатора Омской области Виталия Хоценко в социальной сети «ВКонтакте».

– Контракты на поставку лекарственных препаратов и расходников министерством заключаются регулярно. К сожалению, процесс закупки довольно трудоемкий и не всегда с первого раза удается заключить контракт. Причин, почему торги могут не состояться, много, самая распространенная – отсутствие препаратов или расходников у поставщиков, – сообщил министр.

Также Маркелов добавил, что лекарства отпускаются на месяц. Однако, если человек уезжает, этот срок может быть продлен.

Напомним, что омичи регулярно жалуются на недоступность льготных лекарств, даже тогда, когда препараты уже лежат на складе аптеки.

Ранее сообщалось, что омичи смогут получить компенсацию за приобретение льготных лекарств. Вернуть потраченные деньги можно, если препараты были куплены с 1 января по 31 августа этого года.