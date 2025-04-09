Пожилые люди приходят к аптеке еще до ее открытия.

Омичи пожаловались на недоступность лекарств в госаптеке № 10, находящейся по адресу: улица Профинтерна, 4, в Старом Кировске.

– С декабря 2024 года происходят задержки длиною в месяц на жизненно важные препараты!!! Жалобы ничего не меняют, из месяца в месяц одна и та же история!!! – описала ситуацию местная жительница в паблике «Инцидент Омск».

Посетители аптеки не могут получить положенные им льготные лекарства. Препараты находят лишь через месяц, а чтобы получить их, нужно несколько часов отстоять в очереди.

– Сначала ты 2 часа стоишь в очереди, после чего тебя ставят на очередь, и только после жалобы, спустя месяц ожидания они находят лекарство, потом ты снова идешь в аптеку и снова стоишь в очереди, чтобы забрать лекарство, которые ждал месяц!! – рассказывает автор поста.

В скоплении очередей винят сотрудников аптеки, которые, по мнению автора, занимаются своими делами на рабочем месте и не выполняют свои обязанности вовремя. Также ситуацию осложняют пенсионеры, которые выстраиваются в очередь к аптеке в 8:30, хотя само заведение открывается в 10:00.

– Рабочий день у них почему-то с 10:00, там пожилые люди с 8:30 сидят уже в очереди, а сотрудники госаптеки распивают чаи!!! – негодует местная жительница.

Ситуацию прокомментировали в Минздраве Омской области. В ведомстве пояснили, что в обязанности сотрудников аптеки входит не только отпуск лекарств, но также прием препаратов и занесение их в базу.

– До начала выдачи лекарственных препаратов фармацевты принимают товар, вносят его в программу (без внесения препарата в базу его отпуск будет невозможен), товар поступает ежедневно. В каждой аптеке указаны часы работы льготного отдела, – объясняет ситуацию минздрав.

Также в ведомстве добавили, что в каждой аптеке указаны часы работы льготного отдела – приходить в аптеку до ее открытия не нужно.