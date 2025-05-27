Вернуть средства получится только за российские препараты, выписанные по рецепту.

Омичам вернут деньги за лекарства, купленные с 1 января по 31 августа 2025 года. Максимальный размер компенсации для нуждающихся составит 30 тысяч рублей за весь период. Распоряжение, подписанное губернатором Омской области, было опубликовано на официальном сайте областного правительства 23 мая.

Согласно постановлению, вернуть деньги можно только за российские лекарства, которые полностью соответствуют рецепту: по названию, дозировке и количеству.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в региональный минздрав. Там потребуются паспорт, рецепт, оригиналы чеков на покупку лекарств и подтверждение регистрации в системе персонифицированного учета.

Если человек не может подать документы лично, он может направить в минздрав своего представителя – для этого потребуется оформить доверенность. После подачи заявления ведомство обязано принять решение о выплате в течение трех рабочих дней.

Напомним, в начале апреля омичи уже жаловались на трудности с получением льготных препаратов.