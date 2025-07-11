Омск-Информ
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·Общество

Это могло повлечь ущерб для государства.
Ространснадзор выдал предостережение компании «СтройТраст», которая занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Как сообщает «СуперОмск», подрядчик забывал зажигать для судов обязательный огонь указателя подмостового габарита и нижний створный огонь красного цвета.
– Действие (бездействие) со стороны ООО «СтройТраст» приводит к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, – отметили в Ространснадзоре.
Отметим, что в пятницу, 11 июля, стало известно еще об одном инциденте на мосту 60-летия ВЛКСМ. На тротуаре велосипедист распорол себе ногу о торчащий штырь.
Андрей Андреев
·Общество

Это могло повлечь ущерб для государства.
Ространснадзор выдал предостережение компании «СтройТраст», которая занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Как сообщает «СуперОмск», подрядчик забывал зажигать для судов обязательный огонь указателя подмостового габарита и нижний створный огонь красного цвета.
– Действие (бездействие) со стороны ООО «СтройТраст» приводит к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, – отметили в Ространснадзоре.
Отметим, что в пятницу, 11 июля, стало известно еще об одном инциденте на мосту 60-летия ВЛКСМ. На тротуаре велосипедист распорол себе ногу о торчащий штырь.
Андрей Андреев