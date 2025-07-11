В мэрии посоветовали выбирать альтернативные пути.

В мэрии Омска отреагировали на инцидент, произошедший на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Напомним, что на прошлой неделе, 3 июля, ехавший мимо столба велосипедист зацепился за торчащий штырь и распорол себе коленный сустав.

В администрации Омска заверили, что после несчастного случая злополучный штырь сразу же спилили. Также в мэрии отметили, что столбам уже более 50 лет, однако ранее таких инцидентов не случалось.

– Данные опоры ЛЭП установлены на мосту более 50 лет назад. Ранее подобных инцидентов не случалось, – сообщили в администрации.

Власти попросили участников движения быть аккуратными в период ремонта моста у Телецентра. А также выбирать альтернативные пути, если это возможно.