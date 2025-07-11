Жители микрорайона Кузьминки продолжают добиваться зачисления своих детей в новый лицей.

Министр образования региона Ольга Степанова сообщила об открытии еще двух первых классов в лицее «Авангард», находящемся в левобережном микрорайоне Кузьминки. Это произошло после митинга жителей микрорайона, которые добиваются зачисления своих детей в лицей.

– Принято решение об открытии дополнительных двух первых классов в технологическом лицее «Авангард». Количество мест увеличено. В приоритетном порядке в 1-й класс будут зачислены братья и сестры детей, которые уже приняты в лицей, и тех, кто пройдет отбор в профильные классы, – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Кроме того, дополнительные места для братьев и сестер детей, зачисленных в лицей, будут открыты во всех параллелях общеобразовательных классов с учетом вместимости кабинетов. Итоговые списки детей, зачисленных в лицей «Авангард», будут сформированы после проведения отборов в профильные классы.

Напомним, что жители Кузьминок остались крайне недовольны формированием классов в новом лицее. Они требуют, чтобы их дети посещали учебное заведение в своем микрорайоне. Ранее им удалось добиться открытия дополнительного 1-го класса.