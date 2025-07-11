Омск-Информ
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·Общество

Водоснабжения не будет 10 часов.

На следующей неделе, 18 июля, с 10:00 до 20:00 сотрудники омского водоканала будут вести ремонтные работы на водопроводных сетях микрорайона Армейский.

Отключение водоснабжения затронет частные дома в данном микрорайоне.

Омский водоканал заранее предупреждает жителей о необходимости запасти воду на время проведения ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что омичам компенсируют плату за услуги ЖКХ.

Олег Кипорук
·Общество

Водоснабжения не будет 10 часов.

На следующей неделе, 18 июля, с 10:00 до 20:00 сотрудники омского водоканала будут вести ремонтные работы на водопроводных сетях микрорайона Армейский.

Отключение водоснабжения затронет частные дома в данном микрорайоне.

Омский водоканал заранее предупреждает жителей о необходимости запасти воду на время проведения ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что омичам компенсируют плату за услуги ЖКХ.

Олег Кипорук