Омск-Информ
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·Общество

Но тарифы понизят не всем.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, кто может расчитывать на поддержку в условиях повышения тарифов ЖКХ. Такучителя, медицинские работники, представители сферы культуры и фельдшеры, проживающие и трудящиеся в российских деревнях, имеют возможность получать возмещение части расходов на коммунальные услуги.

В разных регионах страны предусмотрены различные размеры выплат: так, в Подмосковье эта поддержка достигает 100 %, тогда как в Омской области максимальная ежемесячная компенсация ограничена суммой в три тысячи рублей. 

– Эта льгота действует на федеральном уровне и активно поддерживается регионами. На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации – 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг, – рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости

Для того чтобы воспользоваться данным правом, специалисту необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты либо органы администрации своего населенного пункта, подав соответствующее заявление вместе с необходимыми документами, включая удостоверение личности, страховое пенсионное свидетельство, документальное подтверждение занятости в государственном учреждении, правоустанавливающий акт на жилье, счета оплаты ЖКУ и справки о семейном положении.  

В ряде субъектов граждане могут оформить такую выплату дистанционно через платформу государственных услуг «Госуслуги». Размеры и порядок предоставления субсидий варьируются в зависимости от региона проживания, количества членов семьи специалиста и объема потребления коммунальных ресурсов. Данная программа способствует удержанию квалифицированных кадров в сельских местностях, повышая привлекательность труда в отдаленных районах страны. 

Ранее сообщалось, что после многочисленных жалоб граждан на завышенные счета за ЖКХ Генпрокуратура начала масштабную проверку.

1544Олег Кипорук
·Общество

Но тарифы понизят не всем.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, кто может расчитывать на поддержку в условиях повышения тарифов ЖКХ. Такучителя, медицинские работники, представители сферы культуры и фельдшеры, проживающие и трудящиеся в российских деревнях, имеют возможность получать возмещение части расходов на коммунальные услуги.

В разных регионах страны предусмотрены различные размеры выплат: так, в Подмосковье эта поддержка достигает 100 %, тогда как в Омской области максимальная ежемесячная компенсация ограничена суммой в три тысячи рублей. 

– Эта льгота действует на федеральном уровне и активно поддерживается регионами. На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации – 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг, – рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости

Для того чтобы воспользоваться данным правом, специалисту необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты либо органы администрации своего населенного пункта, подав соответствующее заявление вместе с необходимыми документами, включая удостоверение личности, страховое пенсионное свидетельство, документальное подтверждение занятости в государственном учреждении, правоустанавливающий акт на жилье, счета оплаты ЖКУ и справки о семейном положении.  

В ряде субъектов граждане могут оформить такую выплату дистанционно через платформу государственных услуг «Госуслуги». Размеры и порядок предоставления субсидий варьируются в зависимости от региона проживания, количества членов семьи специалиста и объема потребления коммунальных ресурсов. Данная программа способствует удержанию квалифицированных кадров в сельских местностях, повышая привлекательность труда в отдаленных районах страны. 

Ранее сообщалось, что после многочисленных жалоб граждан на завышенные счета за ЖКХ Генпрокуратура начала масштабную проверку.

1544Олег Кипорук