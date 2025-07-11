Но тарифы понизят не всем.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, кто может расчитывать на поддержку в условиях повышения тарифов ЖКХ. Так, учителя, медицинские работники, представители сферы культуры и фельдшеры, проживающие и трудящиеся в российских деревнях, имеют возможность получать возмещение части расходов на коммунальные услуги.

В разных регионах страны предусмотрены различные размеры выплат: так, в Подмосковье эта поддержка достигает 100 %, тогда как в Омской области максимальная ежемесячная компенсация ограничена суммой в три тысячи рублей.

– Эта льгота действует на федеральном уровне и активно поддерживается регионами. На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации – 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг, – рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Для того чтобы воспользоваться данным правом, специалисту необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты либо органы администрации своего населенного пункта, подав соответствующее заявление вместе с необходимыми документами, включая удостоверение личности, страховое пенсионное свидетельство, документальное подтверждение занятости в государственном учреждении, правоустанавливающий акт на жилье, счета оплаты ЖКУ и справки о семейном положении.

В ряде субъектов граждане могут оформить такую выплату дистанционно через платформу государственных услуг «Госуслуги». Размеры и порядок предоставления субсидий варьируются в зависимости от региона проживания, количества членов семьи специалиста и объема потребления коммунальных ресурсов. Данная программа способствует удержанию квалифицированных кадров в сельских местностях, повышая привлекательность труда в отдаленных районах страны.

Ранее сообщалось, что после многочисленных жалоб граждан на завышенные счета за ЖКХ Генпрокуратура начала масштабную проверку.