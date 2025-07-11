Также сократился срок, за который нужно установить модуль.

В скором времени в омском Городском саду планируется открытие нового общественного туалета. Место расположения определено в пределах пересечения улиц Короленко, Ленина, Броз Тито и проспекта Карла Маркса, рядом с Концертным залом и ТЮЗом.

Администрация города объявила тендер на создание автономного санитарного модуля, состоящего из трех отдельных зон: мужской, женской и специально оборудованной зоны для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Конструкция предусматривает утепление посредством стальной основы и облицовки панелями типа «сэндвич», внешнее оформление здания будет выполнено в стиле деревянного фасада из лиственничных реек. Внутреннее пространство оснащают системой вентиляции и электрическим отопительным оборудованием. Сумма стартового бюджета составляет около 4,2 миллиона рублей. На изготовление и установку туалета отводится 10 рабочих дней после подписания договора.

Ранее мэрией уже заключался контракт на возведение санитарного модуля. В апреле этого года построить туалет предлагали за 2,8 миллиона рублей. В ходе торгов цена снизилась до 2,5 миллиона рублей. Соглашение заключили с ИП Марией Паршиной. Объект должен был быть установлен в течение 20 дней, но поставщик сорвал сроки. Договор был расторгнут. .