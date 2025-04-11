Модульный комплекс планируется установить в Городском саду.

Жители Омска обратились к администрации города с просьбой решить проблему с недостаточным количеством общественных туалетов. Граждане отмечают, что даже существующие уборные часто бывают закрыты, что создает неудобства для горожан. Особенно остро эта проблема ощущается в центральной части города, где биотуалеты находятся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с этим бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило тендер на поставку автономного туалетного модуля. Местом установки выбран участок в пределах улиц Короленко, Ленина, Броз Тито и проспекта Карла Маркса, расположенный на территории Городского сада, между Концертным залом и Театром юного зрителя.

Туалетный модуль по контракту обойдется городу примерно в 2,8 млн рублей. Внутри будут три отдельных помещения: одно для мужчин, другое для женщин, а третье – специально приспособленное для людей с ограниченными возможностями. Модуль планируют сделать теплым и уютным, используя прочные металлические конструкции и панели, сохраняющие тепло. Снаружи туалет будет отделан деревом, а внутри предусмотрены вентиляция и электрические обогреватели.

На изготовление и установку туалета отводится 20 рабочих дней после подписания договора. Претендентам нужно подать заявки до 18 апреля, а имя победителя станет известно после 22-го числа.