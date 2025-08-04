Он обойдется почти в 3 млн рублей.

Стало известно, кто займется поставкой туалета в Городской сад Омска. В конкурсе победила компания «Энергокредитсервис» из Москвы. Она снизила цену с 4,2 млн до 2,9 млн рублей.

По контракту, который подписали сегодня, подрядчик должен выполнить работу за 10 рабочих дней. Автономный туалетный модуль будет утепленным. Он должен состоять из трех секций: для мужчин, женщин и для маломобильной группы граждан.

Отметим, что туалет также планируется установить на пляже Центральный-2. На него выделили 6,7 млн рублей.