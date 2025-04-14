Уборные будут работать бесплатно и ежедневно.

Объявлено два аукциона на установку и обслуживание биотуалетов на популярных омских пляжах и в парке Победы. Победители торгов станут известны 22 и 23 апреля соответственно.

Первый аукцион предполагает установку биотуалетов на пляжах «Советский», «Центральный-1», «Центральный-2» и «Кировский». Туалеты будут функционировать с 28 мая по 31 августа. Начальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей.

Второй аукцион – на установку биотуалетов в парке Победы. Здесь планируется разместить четыре кабины на период с 1 мая по 30 июня. Стоимость контракта оценивается в 548 тыс. рублей.

Все туалеты будут бесплатными и оборудованы необходимыми удобствами: сиденьями, держателями для туалетной бумаги, системой вентиляции, баками и крючками для одежды и сумок.

Пляжные уборные будут работать ежедневно с 9:00 до 21:00. В парке же биотуалеты будут доступны с 10:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные и праздники.

Ранее сообщалось, что после просьб омичей власти планируют поставить новый туалет в Городском саду за 2,8 млн рублей.