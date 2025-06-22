Бесплатная уборная предназначена в том числе для использования инвалидами.

Один из крупнейших парков Омска «Зеленый остров» наконец-то обзавелся стационарным туалетом. Уборная, рассчитанная на 9 кабинок, на данный момент функционирует в бесплатном режиме.

Туалет не разделен на «мужские» и «женские» кабинки и рассчитан в том числе на использование инвалидами-колясочниками. Посетители парка уже опробовали сервис и остались довольны увиденным.

Отметим, что во время масштабной реконструкции «Зеленого острова» в парке были установлены сразу несколько стационарных туалетов. Однако ни один из них не был запущен в работу.