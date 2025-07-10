Театр надеется, но не обещает.

Пресс-служба Омского театра юного зрителя сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что учреждение может возобновить работу после затянутого ремонта уже в нынешнем году. Однако точную дату открытия театра пока не называют.

– Открытие нашего здания после ремонта планируется в 2025 году, – сообщили в театре.

Ремонтные работы в Омском театре юного зрителя начались в 2021 году и выполняются компанией «Стройцентр-Иркутск». В процессе неоднократно возникали задержки, что вынуждало переносить сроки завершения работ. Несмотря на то что ремонт еще не завершен, театр уже готовит постановки и принимает зрителей.

По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Поставщик», у которого театр закупал компьютеры. Выяснилось, что техника не соответствует той, которую учреждение заказало.

Скандальный ремонт ТЮЗа может обернуться проблемой для министра культуры Омской области Юрия Трофимова. Ему грозит не только перспектива взыскания через суд 26 милионов рублей, которые пришлось вернуть в федеральный бюджет, но и отставка со своего поста.