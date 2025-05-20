Поставленные в театр 50 системных блоков оказались с неправильными серийными номерами. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Омской области выявила нарушения при проведении капитального ремонта в омском ТЮЗе.

Сотрудники ведомства выяснили, что в сентябре 2022 года омский ТЮЗ заключил контракт на поставку 50 системных блоков на общую сумму 2,5 млн рублей. Поставщиком выступала компания, расположенная за пределами региона (в Ярославской области и Чеченской Республике), переговоры шли дистанционно. В ноябре того же года технику доставили в театр, однако вскоре в ходе эксплуатации выяснилось, что серийные номера оборудования не соответствуют заявленным, что вызвало подозрения и инициировало проверку.

В ходе расследования правоохранительными органами установлено, что правообладатель товарного знака и производитель компьютерной техники не заключал никаких договоров на поставку системных блоков с театром, а также не реализовывал продукцию ни одному из посредников. Нанесенный театру ущерб квалифицируется как особо крупный.

Продолжаются следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего преступления.

По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Поставщик» по статье 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ход расследования взят под контроль.

Напомним, что капитальный ремонт омского ТЮЗа ведется с 2021 года, его проводит ООО «Стройцентр-Иркутск». Сроки сдачи неоднократно переносились. Несмотря на незаконченный ремонт, недавно театр готовился ставить спектакли и принимать зрителей.