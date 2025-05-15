Работы затянулись на четыре года, а стоимость выросла почти вдвое.

В Омске намерены выделить дополнительные средства на ремонт Театра юного зрителя на проспекте Маркса. В региональном министерстве культуры в настоящее время составляется обновлённая смета, что повлечет за собой необходимость увеличить затраты на проведение работ, сообщает «НГС55».

- В настоящее время осуществляется расчёт сметы контракта для подготовки пакета документов о внесении существенных изменений в условия контракта, — заявил глава Минкульта Юрий Трофимов.

В региональном министерстве культуры не могут назвать точную дату окончания всех ремонтных работ, которые продолжаются уже четыре года. Несмотря на это, труппа театра готовится к выходу на обновленную сцену.

- Театром осуществляется подготовка репертуара спектаклей, планируемых к постановке в обновлённом здании с учётом характеристик нового современного оборудования, - отметили в Минкульте.

С начала ремонта стоимость работ заметно увеличилась - с 432 до 792 миллионов рублей. При этом не исключено, что затраты продолжат расти.

Напомним, что ранее завершить ремонт здания омского ТЮЗа планировали еще в сентябре 2023 года, однако сроки были сдвинуты на декабрь 2024 года. Тем не менее, к концу прошлого года объект так и не был готов. Подрядная организация — ООО «Стройцентр-Иркутск» - не справилась с выполнением всех работ в установленный срок.