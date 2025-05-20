У чиновника большие проблемы из-за капитального ремонта Омского ТЮЗа.

Скандальный ремонт Омского ТЮЗа, приведший к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», может обернуться большими проблемами для министра культуры региона Юрий Трофимова.

Как напомнили в областной прокуратуре, изначально ремонт театра должны были закончить до конца 2023 года, но из-за вскрытых недостатков проектной документации срок окончания работ неоднократно переносился, соглашение о предоставлении субсидий регионом не исполнено, и в федеральный бюджет пришлось возвращать более 26 млн рублей.

- При этом должностные лица органов власти в Министерство культуры Российской Федерации представили недостоверный отчет о достижении результата использования субсидии, - отметили в прокуратуре. – Ранее уже выявлялось бездействие заказчика, оставленное без внимания Министерством культуры Омской области, в связи с чем принимались меры реагирования.

Прокуратура инициирует привлечение главы Минкульта Трофимова к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета условий их предоставления), ведомство направило материалы проверки в Управление Федерального казначейства по Омской области.

Вскрывшиеся при ремонте ТЮЗа факты указывают на большие проблемы у министра культуры региона Юрия Трофимова. Ему грозит не только перспектива взыскания через суд денег, которые пришлось вернуть в федеральный бюджет, но и отставка со своего поста.