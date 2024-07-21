В сквере имени Дзержинского обустроили пять творческих пространств.

Вчерашний фестиваль современного искусства «Любинский. АРТ» в сквере имени Дзержинского напротив мэрии был представлен пятью направлениями. Это мода и дизайн, изобразительное искусство и живопись, театральная деятельность, музыка и лекторий. За каждую тематическую площадку на «Любинском.АРТ» отвечали профессионалы. В проекте приняли участие более 150 человек.

Открывая второй региональный фестиваль современного искусства на главной сцене мероприятия, министр культуры Омской области Юрий Трофимов подчеркнул значимость мероприятия для развития творческих людей.

– Сегодня на фестивале «Любинский.АРТ» мы еще раз доказываем, что Омск – это культурная столица России, – отметил Трофимов.

После открытия и запуска шаров начался восьмичасовой концерт с участием коллективов из Омска и Екатеринбурга.

В направлении «Стрит-Арт» было многолюдно, в режиме реального времени работали 20 живописцев, создавая арт-объекты. Действовала выставочная зона, на которой художники демонстрировали свои работы, выполненные на прошлогоднем фестивале.

На протяжении всего дня в сквере имени Дзержинского можно было посетить более 25 мастер-классов по самым различным темам: живопись, украшения, гончарное мастерство, нейрографика, арт-медитации.

На площадке «Мода» при участии Театра мод «Обраz» на суд многочисленных зрителей были представлены лучшие коллекции от IV Арт-проекта «Omsk Fashion Weekend». Состоялся показ работ выпускников Омской школы дизайна костюма и эко-коллекции, а также демонстрация дизайнерских платков.

Направление «Театр» представлено несколькими мастер-классами по актерскому и ораторскому мастерству, по остановке голоса. На площадке читали стихи участники литературного объединения «Паром», разыгрывали детские и взрослые спектакли.

По итогам дня команда фестиваля подсчитала, что площадки «Любинского.АРТ» посетило за 8 часов работы более 40 тысяч людей. В планах организаторов придать фестивалю современного искусства в Омске статус межрегионального.