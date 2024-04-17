Омск-Информ
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·Общество

Известная журналистка назвала работы омского художника Дамира Муратова остроумными и честными.

Российская журналистка и политик Ксения Собчак восхитилась творчеством художника из Омска Дамира Муратова. По ее словам, работы омича цепляют остроумием и честностью. Свой пост восхищения Собчак разместила в Telegram-канале.

– Хочу познакомить вас с Дамиром Муратовым, современным художником, живущим в Омске. Муратова называют наследником поп и соц-арта. Меня Муратов цепляет своей остроумностью и честностью. Один раз увидев его работы, будет сложно его с кем-то спутать, – высказалась Собчак.

Отметим, Муратов живет в Омске с 1984 года. Его работы представлены в сибирских музейных и частных собраниях, в коллекции ГЦСИ, а также в Московском музее современного искусства.

1743
·Общество

Известная журналистка назвала работы омского художника Дамира Муратова остроумными и честными.

Российская журналистка и политик Ксения Собчак восхитилась творчеством художника из Омска Дамира Муратова. По ее словам, работы омича цепляют остроумием и честностью. Свой пост восхищения Собчак разместила в Telegram-канале.

– Хочу познакомить вас с Дамиром Муратовым, современным художником, живущим в Омске. Муратова называют наследником поп и соц-арта. Меня Муратов цепляет своей остроумностью и честностью. Один раз увидев его работы, будет сложно его с кем-то спутать, – высказалась Собчак.

Отметим, Муратов живет в Омске с 1984 года. Его работы представлены в сибирских музейных и частных собраниях, в коллекции ГЦСИ, а также в Московском музее современного искусства.

1743