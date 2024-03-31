Омск-Информ
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·Общество

В парке имени 30-летия ВЛКСМ представили омичам картины известного художника Сергея Сочивко.

В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ начала работать Аллея художников. Сейчас для омичей представлены картины одного из известных художников города Сергея Сочивко.

– В весенне-серых красках природы сочные и яркие картины Сергея Евгеньевича смотрятся особенно эффектно, – рассказали в Telegram-канале «Омск путеводитель».

Отметим, что Сочивко является заслуженным художником РФ.

·Общество

В парке имени 30-летия ВЛКСМ представили омичам картины известного художника Сергея Сочивко.

В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ начала работать Аллея художников. Сейчас для омичей представлены картины одного из известных художников города Сергея Сочивко.

– В весенне-серых красках природы сочные и яркие картины Сергея Евгеньевича смотрятся особенно эффектно, – рассказали в Telegram-канале «Омск путеводитель».

Отметим, что Сочивко является заслуженным художником РФ.