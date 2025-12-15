Омск-Информ
·Политика

Столица культуры: флаг Омска отправится в космос

В 2026 году Омск будет «культурно захватывать и космическое пространство».

Флаг культурной столицы России 2026 года – Омска – отправят в космос, заявил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. По словам чиновника, программа проекта не будет ограничиваться мероприятиями на планете Земля.

– Как вы знаете, Омск – поистине космический город. Он знаменит ракетами-носителями, которые мы производим. Поэтому, вдохновившись философией культурной столицы, будем культурно захватывать и космическое пространство. В будущем году флаги культурной столицы отправятся на орбиту, потому что мы знаем: Омск – это просто космос, – заявил Трофимов.

В рамках проекта «Омск – культурная столица России» будет проведено около 1000 различных мероприятий, включая 150 федерального уровня.

