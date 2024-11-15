По данным «Омск-информа», дорабатывающему свой годовой контракт Юрию Трофимову активно подыскивают замену.

Стали известны детали предполагаемой отставки министра культуры Омской области Юрия Трофимова.Годовой контракт с чиновником истекает 20 ноября. Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева сообщила «Омск-информу», что Трофимов продолжает работу в команде облправительства.При этом инсайдеры отмечают, что отставка министра культуры лишь вопрос времени.

– Юрий Трофимов уйдет с поста министра культуры. Это не подвергается никаким сомнениям, – заявил собеседник редакции.

Другой источник называет три вероятных кандидатуры на этот пост. Двое из них хорошо знакомы омской общественности.

– По некоторым данным, на пост главы Минкульта претендуют три человека. Двое из них уже работали в министерстве, третий – чиновник из Ставропольского края, фамилия которого не называется. Степень подтверждения этих кандидатур средняя, – сообщил инсайдер.

Сам Юрий Трофимов недоступен для комментариев. Чиновник периодически возникает в публичном пространстве, но, как правило, его появления не сопровождаются прямой речью.

Минкульт Омской области он возглавляет с июня 2017 года. По некоторым данным, после отставки Юрий Трофимов, скорее всего, возглавит крупный музей. В правительство региона он приходил с поста руководителя музея имени Врубеля.