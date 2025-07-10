Авария произошла вчера на Исилькульском тракте, пострадали водители и пассажиры автобуса.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Омской области.

По данному факту следственными органами СК России по Омской области организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Омской области Евгению Осадчуку возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.

Напомним, что вчера, 9 июля, на Исилькульском тракте, в районе улицы 22-го Декабря в Омске столкнулись автобус и фура. По предварительным данным, 60-летний водитель большегрузного автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский ПАЗ.

В аварии пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса – женщины 69 и 88 лет, мужчина 67 лет и 4-летний ребенок. Их доставили в больницу.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал о состоянии пострадавших.