Омск-Информ
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·Происшествия

По словам главы города, медики сработали оперативно.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о состоянии пострадавших в аварии с автобусом, в который врезалась фура. По словам главы города, жизни и здоровью омичей ничего не угрожает.
– Благодарю омских медиков за оперативную работу, – отметил Шелест.
Напомним, сегодня около 17:00 на Исилькульском тракте в районе улицы 22 Декабря грузовой автомобиль Scania выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус ПАЗ. Пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса, в том числе 4-летний ребенок.
2918Андрей Андреев
·Происшествия

По словам главы города, медики сработали оперативно.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о состоянии пострадавших в аварии с автобусом, в который врезалась фура. По словам главы города, жизни и здоровью омичей ничего не угрожает.
– Благодарю омских медиков за оперативную работу, – отметил Шелест.
Напомним, сегодня около 17:00 на Исилькульском тракте в районе улицы 22 Декабря грузовой автомобиль Scania выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус ПАЗ. Пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса, в том числе 4-летний ребенок.
2918Андрей Андреев