Среди пострадавших ребенок и пожилая женщина.

В среду, 9 июля, около 17:00 на Исилькульском тракте, в районе улицы 22-го Декабря в Омске, столкнулись автобус и фура. По предварительным данным, 60-летний водитель большегрузного автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский ПАЗ.

Автобус двигался по маршруту № 125. В салоне находились 32-летний водитель и 10 пассажиров.

В аварии пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса – женщины 69 и 88 лет, мужчина 67 лет и 4-летний ребенок. Их доставили в больницу.

Полиция проводит проверку. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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