Дарья Бикмаева и Инна Гомолко обвиняются в фиктивном трудоустройстве помощника.

Сегодня, 9 июля, в Центральном районном суде Омска стартовал процесс по уголовному делу бывшего депутата регионального Заксобрания Дарьи Бикмаевой и депутата Омского горсовета Инны Гомолко. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года Гомолко и Бикмаева похитили 1,8 млн из фонда оплаты труда Законодательного собрания. Они фиктивно трудоустроили своего знакомого в качестве помощника депутата. Мужчина трудовые обязанности не исполнял, а зарплату отдавал депутатам.

Как сообщили в Следственном комитете, подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.