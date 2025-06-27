Дарья Бикмаева и Инна Гомолко обвиняются в мошенничестве. Они фиктивно трудоустроили помощника.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Омской области, депутата Омского городского совета, а также их помощника. Как сообщили в следственном комитете, им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

– По версии следствия, в период с октября 2021 года по декабрь 2023 года бывший помощник депутата Законодательного собрания Омской области совместно с экс-депутатом фиктивно трудоустроили своего знакомого в качестве помощника депутата. В действительности мужчина трудовые обязанности не исполнял, а выплаченные в качестве заработной платы более 1,8 млн рублей обвиняемые похитили, – сообщили в прокуратуре. Как стало известно «Омск-информу», речь идет о депутате Омского городского совета 6-го и 7-го созывов Инне Гомолко, бывшем депутате Законодательного собрания Омской области 7-го созыва Дарье Бикмаевой и ее помощнике Е. Толстопятове. Вину в совершении преступления Гомолко и Толстопятов признали в полном объеме. Бикмаева вину не признала.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 7,6 млн рублей. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы дела переданы в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу.