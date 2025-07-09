Это уже десятый новый дом в микрорайоне.

Сегодня, 9 июля, омский минстрой сообщил о вводе в эксплуатацию очередного жилого дома в микрорайоне Зеленая Река. Новый объект стал десятым домом первой очереди жилого квартала и получил адрес: улица Александра Захарченко, дом 5.

Здание насчитывает 142 квартиры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров, включая 81 однокомнатную и студии, 54 двухкомнатные и 7 трехкомнатных. Дом также оборудован коммерческими площадями общей площадью 506 квадратных метров.

Новая многоэтажка состоит из трех секций от 8 до 10 этажей. Под зданием также оборудован подземный этаж.

Некоторые квартиры застройщик обязуется передать Омской области безвозмездно для дальнейшего распределения среди льготников. Застройщиком микрорайона выступает группа компаний «Эталон».

Ранее в Зеленой Реке в эксплуатацию сдали дом с офисными помещениями.