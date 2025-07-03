Высота здания – от 8 до 10 этажей.

Омским департаментом архитектуры и градостроительствавыдано разрешение на ввод в экплуатацию еще одной многоэтажки. Объект находится в микрорайоне Зеленая Река, на улице Александра Захарченко.

Многоэтажный жилой дом представляет собой здание переменной этажности: от 8 до 10 этажей. Общая площадь жилых помещений составляет 7 041 квадратный метр.

В доме предусмотрено 7 офисных помещений, а также 142 квартиры различных типов: 81 однокомнатная квартира, включая 22 квартиры-студии, 54 двухкомнатные и 7 трехкомнатных квартир.

Ранее сообщалось, что в этом же микрорайоне ввели в эксплуатацию дом, в котором каждая четвертая квартира – студия.