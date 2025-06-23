Омск-Информ
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·Общество

Здание располагается на улице Волгоградской.
Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома. Он располагается по адресу: улица Волгоградская, 51/1. 
Дом переменной этажности – от 7 до 10 этажей. В нем – 101 квартира: 54 однокомнатных, в том числе 24 квартиры-студии, 22 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. В здании также предусмотрены встроенные-пристроенные помещения.
Построил многоэтажку «Специализированный застройщик «Эталон-Омск». Дом расположен в микрорайоне «Зеленая река».
Андрей Андреев
·Общество

Здание располагается на улице Волгоградской.
Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома. Он располагается по адресу: улица Волгоградская, 51/1. 
Дом переменной этажности – от 7 до 10 этажей. В нем – 101 квартира: 54 однокомнатных, в том числе 24 квартиры-студии, 22 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. В здании также предусмотрены встроенные-пристроенные помещения.
Построил многоэтажку «Специализированный застройщик «Эталон-Омск». Дом расположен в микрорайоне «Зеленая река».
Андрей Андреев