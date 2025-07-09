Омск-Информ
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·Происшествия

Омский клуб распространил просьбы волонтеров.

Хоккейный клуб «Авангард» в своих соцсетях распространил информацию о возобновлении поисков пропавшей весной Милены Акентьевой. Одиннадцатиклассница пропала 18 мая возле села Камышино-Воронежское в Муромцевском районе. 

– Помогите найти человека! Омичи и жители Омской области, обратите внимание: 18 мая 2025 года в деревне Камышино-Воронежское пропала 18-летняя Милена Акентьева, – сообщила пресс-служба «Авангарда».

ДобровольцыПСО «ЛизаАлерт» планируют новый выезд в муромцевские болота с 12 и 13 июля. 

«Авангард» также передал просьбы волонтеров. Добровольцы просят помощи у владельцев машин с высокой проходимостью: внедорожники, квадроциклы и болотоходы.

От помощи пеших, но подготовленных к многочасовым походам по болотистой местности добровольцев тоже не отказываются. 

1352Олег Кипорук
·Происшествия

Омский клуб распространил просьбы волонтеров.

Хоккейный клуб «Авангард» в своих соцсетях распространил информацию о возобновлении поисков пропавшей весной Милены Акентьевой. Одиннадцатиклассница пропала 18 мая возле села Камышино-Воронежское в Муромцевском районе. 

– Помогите найти человека! Омичи и жители Омской области, обратите внимание: 18 мая 2025 года в деревне Камышино-Воронежское пропала 18-летняя Милена Акентьева, – сообщила пресс-служба «Авангарда».

ДобровольцыПСО «ЛизаАлерт» планируют новый выезд в муромцевские болота с 12 и 13 июля. 

«Авангард» также передал просьбы волонтеров. Добровольцы просят помощи у владельцев машин с высокой проходимостью: внедорожники, квадроциклы и болотоходы.

От помощи пеших, но подготовленных к многочасовым походам по болотистой местности добровольцев тоже не отказываются. 

1352Олег Кипорук