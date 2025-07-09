Омск-Информ
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·Общество

Лужа оказалась для птицы комфортнее, чем естественный водоем.

Омичи заметили необычное явление во дворе одной из многоэтажек на Левом берегу. Утка поселилась в луже на улице Дмитриева. 

Лужа оказалась достаточно глубокой для комфортного проживания водоплавающей птицы.

– Вот тут такой большой океан, и там плавает уточка. Очень интересно, как она тут оказалась и как потом уплывет отсюда, – комментирует ситуацию омичка. 

Хоть утки в городе и не встречаются на каждом шагу, прохожие часто встречают их. Птицы могут переходить дорогу или мирно гулять в центре города.

4975Олег Кипорук
·Общество

Лужа оказалась для птицы комфортнее, чем естественный водоем.

Омичи заметили необычное явление во дворе одной из многоэтажек на Левом берегу. Утка поселилась в луже на улице Дмитриева. 

Лужа оказалась достаточно глубокой для комфортного проживания водоплавающей птицы.

– Вот тут такой большой океан, и там плавает уточка. Очень интересно, как она тут оказалась и как потом уплывет отсюда, – комментирует ситуацию омичка. 

Хоть утки в городе и не встречаются на каждом шагу, прохожие часто встречают их. Птицы могут переходить дорогу или мирно гулять в центре города.

4975Олег Кипорук